На Горьковском направлении задерживается ряд электричек
08:40 18.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Ряд электричек задерживается на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за незапланированной остановки состава, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.
«МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Горьковского направления, задерживающихся в результате незапланированной остановки одного из пассажирских поездов. В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы. В настоящее время пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.
В пресс-службе также призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек.
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