0
0
24
НОВОСТИ

На Горьковском направлении задерживается ряд электричек

08:40 18.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ряд электричек задерживается на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за незапланированной остановки состава, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.

«МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Горьковского направления, задерживающихся в результате незапланированной остановки одного из пассажирских поездов. В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы. В настоящее время пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 18.02.2019
В Токио рассказали о бурном обмене мнениями министров России и Японии
0
59
08:10 18.02.2019
Экс-глава ФБР: Трамп шокировал разведку США доверием Путину
0
91
07:50 18.02.2019
Недалеко от Базеля сошел с рельсов поезд из Берлина
0
120
07:35 18.02.2019
Сегодня в Москве похолодает до минус шести градусов
0
147
07:15 18.02.2019
Источник: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение
0
179
07:00 18.02.2019
Посольство РФ: Британские власти не говорят нам о состоянии здоровья Скрипалей
0
176
20:40 17.02.2019
СМИ: Здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось
0
713
19:40 17.02.2019
Reuters: Человек умер от удушья после того, как полиция применила слезоточивый газ на рынке в Хартуме
0
649
18:45 17.02.2019
Орешкин: В экономике России нет системных проблем, которые могут привести к экономическому кризису
0
729
18:15 17.02.2019
Экс-сотрудник минобороны Эстонии, осужденный за шпионаж в пользу РФ, подал в суд на министра юстиции
0
756

Возврат к списку