На Горьковском направлении задерживается ряд электричек

08:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ряд электричек задерживается на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за незапланированной остановки состава, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной магистрали.

«МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Горьковского направления, задерживающихся в результате незапланированной остановки одного из пассажирских поездов. В связи с этим несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом в сторону Москвы. В настоящее время пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также призвали пассажиров обратить внимание на возможные точечные корректировки в расписании электричек.