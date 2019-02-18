Британия намерена нарастить военное присутствие в Арктике

09:00 Источник: Известия

Британская армия нарастит свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время посещения военной базы Бардуфосс.

Как пишет Daily Telegraph, Уильямсон анонсировал запуск новой программы, рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает совместное обучение британских и норвежских морских пехотинцев, которые в скором будущем сформируют новое воинское подразделение в Арктическом регионе.

Глава британского минобороны добавил, что уже в следующем году в Арктику направят новые патрульные противолодочные самолеты Boeing Р-8 «Посейдон». Предполагается, что они будут «сдерживать активность российских подлодок», которая, по мнению издания, достигла уровня времен холодной войны. Известия

