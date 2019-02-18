В Минстрое рассказали о возможности сокращения сроков отключения горячей воды

11:00 Источник: Известия

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью "Известиям" рассказал о возможности сокращения сроков отключения горячей воды.



"Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно. [...] В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось «умного» подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить.