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В Минстрое рассказали о возможности сокращения сроков отключения горячей воды

11:00 18.02.2019 Источник: Известия

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью "Известиям" рассказал о возможности сокращения сроков отключения горячей воды. 

"Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно. [...] В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось «умного» подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить.

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