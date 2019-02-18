В Минстрое рассказали о возможности сокращения сроков отключения горячей воды
11:00 18.02.2019 Источник: Известия
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью "Известиям" рассказал о возможности сокращения сроков отключения горячей воды.
"Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно. [...] В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось «умного» подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить.
НОВОСТИ
- 11:32 18.02.2019
- Асад назвал Эрдогана "мелким слугой Америки" - СМИ
- 11:20 18.02.2019
- Британка заплатит тому, кто месяц будет принимать за нее решения
- 11:05 18.02.2019
- Цена на нефть WTI превысила $56 за баррель впервые с ноября
- 10:32 18.02.2019
- В США ребенка арестовали за отказ принести клятву верности флагу
- 10:20 18.02.2019
- Военная полиция РФ получила квадроциклы
- 10:11 18.02.2019
- Почти 5000 школьников участвовали в региональных турах олимпиады по "Основам православной культуры"
- 10:05 18.02.2019
- ОАЭ вводят безвизовый режим на поездки до 90 дней для российских туристов
- 10:00 18.02.2019
- Медведев рассказал о своем оптимизме
- 09:32 18.02.2019
- Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни
- 09:20 18.02.2019
- Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать