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Порошенко: Россия хочет создать "вторую версию" СССР

07:55 19.02.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в стремлении «уничтожить украинскую государственность», передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт главы государства.

«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал Порошенко.

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