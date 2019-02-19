Порошенко: Россия хочет создать "вторую версию" СССР
07:55 19.02.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в стремлении «уничтожить украинскую государственность», передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт главы государства.
«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — сказал Порошенко.
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