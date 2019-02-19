Врио главы Дзержинского задержан по подозрению в получении взятки в 20 тыс. долл.

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко был задержан по подозрению в получении взятки в 20 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тыс. долларов", - сообщила Иванова.

За взятку он обещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области. После получения взятки Грибинюченко был задержан следователями ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и УФСБ по Москве и Московской области.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). С подозреваемым проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.