0
0
88
НОВОСТИ

На Трампа подали в суд 16 штатов

10:00 19.02.2019 Источник: РБК

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс.

Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 19.02.2019
Подавляющее большинство жителей Курил выступают против передачи островов Японии - опрос
0
17
10:20 19.02.2019
В Италии арестовали родителей бывшего премьер-министра Ренци
0
52
10:05 19.02.2019
Китай собирается построить в космосе солнечную электростанцию
0
78
09:32 19.02.2019
Молдавия направила жалобы на РФ в ряд международных организаций
0
137
09:20 19.02.2019
На минном поле подорвалась группа военных ВСУ - ЛНР
0
145
09:05 19.02.2019
ЦРУ полагает, что демонстрация МО РФ ракеты 9М729 была подлогом - The Daily Beаst
0
180
09:00 19.02.2019
Макрон призовет Европу проснуться
0
197
08:40 19.02.2019
Милонов рассказал россиянкам, где учат быть настоящими женами
0
213
08:30 19.02.2019
Мадуро: Речь Трампа была выдержана почти в нацистском стиле
0
214
08:10 19.02.2019
Врио главы Дзержинского задержан по подозрению в получении взятки в 20 тыс. долл.
0
217

Возврат к списку