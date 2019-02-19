На Трампа подали в суд 16 штатов
10:00 19.02.2019 Источник: РБК
В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, сообщает The New York Times. Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс.
Штаты обратились в суд, чтобы защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы, говорится в иске. РБК
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