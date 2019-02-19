0
0
117
НОВОСТИ

Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту

11:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток. Такой проект запускает Роскосмос, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин в своем "Твиттере".

Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 19.02.2019
МИД Китая назвал поведение США "лицемерным, аморальным и несправедливым"
0
32
12:00 19.02.2019
В ФАС объяснили рост цен на продукты
0
42
11:32 19.02.2019
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
0
89
11:20 19.02.2019
Экс-полковник Квачков освободился из колонии - источник
0
101
11:05 19.02.2019
Названы страны, нанесшие наибольший ущерб экономике РФ
0
141
10:32 19.02.2019
Подавляющее большинство жителей Курил выступают против передачи островов Японии - опрос
0
175
10:20 19.02.2019
В Италии арестовали родителей бывшего премьер-министра Ренци
0
176
10:05 19.02.2019
Китай собирается построить в космосе солнечную электростанцию
0
216
10:00 19.02.2019
На Трампа подали в суд 16 штатов
0
224
09:32 19.02.2019
Молдавия направила жалобы на РФ в ряд международных организаций
0
274

Возврат к списку