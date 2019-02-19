Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту
11:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток. Такой проект запускает Роскосмос, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин в своем "Твиттере".
Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.
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