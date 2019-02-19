Отношения между США и Европой ухудшаются - Le Monde
12:32 19.02.2019 Источник: Газета.Ru
Французские журналисты Сильви Кауфманн и Томас Видер заявили о расколе между Соединенными Штатами и европейскими странами. Об этом они написали статье для Le Monde.
По мнению авторов материла, о разногласиях между сторонами и ухудшении отношений свидетельствуют итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Так, в Европе остались недовольны решением американской стороны о выходе из ядерной сделки с Тегераном.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Европа должна последовать примеру США и тоже выйти из иранской ядерной сделки. Газета.Ru
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