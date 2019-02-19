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В Австрии считают, что "Северный поток-2" ликвидирует монополию Украины на транзит газа

13:05 19.02.2019 Источник: REGNUM

Запуск газопровода «Северный поток — 2» положит конец «украинской монополии» в транзите газа, об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию газопровода страны Восточной Европы больше не смогут устанавливать слишком высокие цены за транзит голубого топлива.

Вместе с тем он добавил, что транзитные маршруты, в том числе через Украину, необходимо поддерживать, поскольку европейским странам в долгосрочной перспективе необходимо гораздо больше газа из-за планов отказаться от атомной энергии и угля.

Как сообщалось ранее, реализация проекта «Северный поток — 2» позволит России осуществлять поставки газа на территорию Германии через Балтийское море в обход территории Украины, уже неоднократно ставившей этот транзит под угрозу срыва. ИА REGNUM


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