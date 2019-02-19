Единороссы согласились с предложениями о снижении "муниципального фильтра" на выборах

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единороссы согласились с предложениями о снижении так называемого муниципального фильтра на выборах - с 10% до 5%. Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", отвечающий за законопроектную деятельность в партии, Ольга Баталина после заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ.

"Единая Россия" согласилась с позицией других фракций о необходимости уменьшения "муниципального фильтра", - сказала Баталина. По ее словам, партия "поддержала предложения ЦИК РФ о снижении в два раза необходимого числа подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра - до 5%".



Кроме того, единороссы считают возможным "снизить число подписей депутатов, глав районов и городских округов - предельно 7%", продолжила политик. Она отметила, что "это сохраняет устойчивость и прозрачность существующей системы отбора кандидатов и одновременно будет содействовать развитию политической конкуренции".



"Еще одно предложение ЦИК, которое мы поддерживаем, - это расширение возможностей для наблюдения на региональных и муниципальных выборах", - рассказала Баталина, уточнив, что аналогичная позиция была и у других фракций. "Предлагается по аналогии с выборами президента исключить требования о предварительной за три дня подаче сведений о наблюдателях, а также снять ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссию", - заключила она.

