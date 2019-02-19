0
0
133
НОВОСТИ

Президент Молдавии: Массово выйдем и закончим все это дело...

21:30 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране на этой неделе. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.

"Не исключаю, что в четверг-пятницу [политические оппоненты] могут пойти на крайние меры против политической партии, которая имеет наибольшие шансы на победу [на выборах]. <…> В четверг они созывают заседание парламента. Зачем они это делают? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов", - сказал Додон.

Он не исключил, что "целью также может стать институт президента". "Массово выйдем и закончим все это дело", - предупредил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:49 19.02.2019
Западным кураторам следует одернуть руководство Украины - МИД РФ
0
193
19:45 19.02.2019
План по вступлению в НАТО Грузия может выполнить за два месяца - президент Зурабишвили
0
254
19:20 19.02.2019
Российский флот следит за маневрами американского эсминца в Черном море
0
266
19:00 19.02.2019
Молдавские пограничники объяснили, почему не пустили в страну журналистов из РФ
0
330
18:40 19.02.2019
Минобороны РФ ответило на информацию СМИ о "другой ракете"
0
302
18:15 19.02.2019
Изменение избирательных законов возможно до начала ближайших выборов
0
297
17:50 19.02.2019
Для полной отмены муниципального фильтра необходимо повысить устойчивость политической системы - эксперт
0
327
17:40 19.02.2019
Единороссы согласились с предложениями о снижении "муниципального фильтра" на выборах
0
309
17:12 19.02.2019
У Североатлантического альянса и России совпадают интересы в Афганистане - НАТО
0
345
17:00 19.02.2019
Берни Сандерс заявил о планах участвовать в выборах президента США в 2020 году
0
339

Возврат к списку