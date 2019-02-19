Президент Молдавии: Массово выйдем и закончим все это дело...

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране на этой неделе. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.

"Не исключаю, что в четверг-пятницу [политические оппоненты] могут пойти на крайние меры против политической партии, которая имеет наибольшие шансы на победу [на выборах]. <…> В четверг они созывают заседание парламента. Зачем они это делают? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов", - сказал Додон.

Он не исключил, что "целью также может стать институт президента". "Массово выйдем и закончим все это дело", - предупредил он.