Президент Молдавии: Массово выйдем и закончим все это дело...
21:30 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране на этой неделе. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.
"Не исключаю, что в четверг-пятницу [политические оппоненты] могут пойти на крайние меры против политической партии, которая имеет наибольшие шансы на победу [на выборах]. <…> В четверг они созывают заседание парламента. Зачем они это делают? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов", - сказал Додон.
Он не исключил, что "целью также может стать институт президента". "Массово выйдем и закончим все это дело", - предупредил он.
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