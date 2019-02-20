В Роскачестве рассказали, какие носки дарить мужчинам на 23 февраля

08:30 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Эксперты Роскачества рекомендовали выбирать в подарок мужчинам на 23 февраля износостойкие носки, воздухопроницаемое нижнее белье и электрические зубные щетки. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе организации.

«Мужские носки, как и пена для бритья, являются одним из самых распространенных подарков. На первый взгляд, выбрать хорошие качественные носки довольно просто, однако и в этом вопросе есть свои тонкости. При выборе носков важно уделять внимание составу изделия. Безусловно, чем больше в ткани натуральных материалов, в частности, хлопка, тем лучше будет осуществляться воздухообмен. В свою очередь, синтетические ткани, например, с большим содержанием полиэстера, могут вызвать аллергические реакции и повышенное потоотделение», - говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что при выборе подарка мужчине необходимо в первую очередь обратить внимание на износостойкость носка, чтобы избежать неловких ситуаций в виде неожиданно появившихся дырок в самый неподходящий момент.

«Вторым по популярности подарком к 23 февраля являются мужские трусы-боксеры. Нижнее белье - очень деликатная вещь, поэтому при выборе важно обращать внимание не только на эстетическую составляющую, но и на качественные свойства. Это важно, потому что нижнее белье должно обеспечивать высокий уровень комфорта и гигиены своему владельцу», - уточнили в организации.

В пресс-службе пояснили, что белье должно хорошо впитывать влагу, пропускать воздух и быть хорошо пошитым.

«Классическая рубашка - без сомнений, отличный подарок. Очевидно, что мужской стиль эксплуатации рубашки будет отличаться от женского. Резкий взмах руки или неаккуратность могут привести к тому, что изделие быстро пойдет по швам. Поэтому перед тем, как совершить покупку, внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок», - подчеркнули в Роскачестве

Также в организации рекомендовали в качестве подарка к 23 февраля дарить электрические зубные щетки.

«Электрическая зубная щетка - отличная идея для подарка. Подобный презент можно преподнести любому мужчине, независимо от сферы его занятости и возраста, ведь зубы чистят все. При выборе зубных щеток, обращайте внимание на размер вращающихся щетинок. В идеале они не должны закрывать больше двух ваших зубов. Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 см и не больше 1,6 см. Также учтите вращение головки. В самых простых моделях движение направлено только в одну сторону. Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в организации также рекомендовали дарить на День защитника Отечества беспроводные наушники и телефоны.