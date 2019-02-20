Российская концепция применения ядерного оружия не предусматривает превентивный удар - Путин

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия - она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени. "А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что "считать-то вы умеете?" Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", - указал президент.