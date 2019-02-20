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В ООН Америка снова вспомнила про Крым и связанные с этим санкции

22:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, продолжая поддерживать Украину, сохранят антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, а украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Генассамблеи ООН по Украине.

"США стоят плечом к плечу с Украиной, - отметил он. - Как мы уже заявляли ранее, США не признали и не признают аннексию Россией Крыма и не согласятся ни на что иное, кроме как на полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения, а наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Крыму, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине".

"США будут и впредь использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы оказывать поддержку Украине", - заявил он в заключение.

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