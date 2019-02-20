В ООН Америка снова вспомнила про Крым и связанные с этим санкции
22:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США, продолжая поддерживать Украину, сохранят антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, а украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Генассамблеи ООН по Украине.
"США стоят плечом к плечу с Украиной, - отметил он. - Как мы уже заявляли ранее, США не признали и не признают аннексию Россией Крыма и не согласятся ни на что иное, кроме как на полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения, а наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Крыму, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине".
"США будут и впредь использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы оказывать поддержку Украине", - заявил он в заключение.
НОВОСТИ
- 21:20 20.02.2019
- Ведущие еврейские организации представили ЕС общий План действий по борьбе с антисемитизмом в Европе
- 21:17 20.02.2019
- Госдеп США: Слова президента Путина являются продолжением пропагандистских усилий России...
- 20:10 20.02.2019
- Путин допускает теоретическую возможность, что "партнеры" отключат РФ от Интернета
- 19:55 20.02.2019
- Российская концепция применения ядерного оружия не предусматривает превентивный удар - Путин
- 19:40 20.02.2019
- Цена на нефть марки Brent продолжает расти
- 19:10 20.02.2019
- Российские ученые посчитали, сколько космонавт получит радиации при полете на Марс
- 18:35 20.02.2019
- МЧС предупредило об усилении ветра и ухудшении погоды в Москве
- 17:56 20.02.2019
- Андрей Воробьев: Власти Подмосковья должны держать высокий темп в модернизации образования, здравоохранения и экономики
- 17:40 20.02.2019
- В Бурятии "байкальские шаманы" в ходе ритуала сожгли пять верблюдов
- 17:12 20.02.2019
- В России нельзя вести честный бизнес, считают 62% граждан - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать