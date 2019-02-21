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НОВОСТИ

Россия и в этом году не будет платить в бюджет ПАСЕ

09:05 21.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия вновь не будет в этом году платить в бюджет ПАСЕ. Это следует из материалов к заседанию Совета Госдумы. Ранее в руководстве международной организации предупреждали, что летом будет два года, как Москва отказывается от взносов. И может быть поставлен вопрос о ее исключении из Совета Европы.

Россия сделала все возможное, чтобы найти решение конфликта в ПАСЕ, теперь Кремль не видит большого смысла сохранять членство в Совете, сказал «Эху Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Андрей Климов добавил, что большая часть стран в ПАСЕ воздерживается от голосования, когда необходимо принять решения в отношении России.

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