Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков
11:05 21.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Эксперты Bloomberg составили рейтинг стран по критерию финансовой доступности наркотиков — так называемый «рейтинг грехов». Наименее доступными для покупки они оказались в Китае, Японии и России (48-е место из 50).
Согласно исследованию, для покупки «стандартной корзины наркотиков» россиянин в среднем должен потратить более 82% своего недельного дохода. Этот показатель рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год. При этом средненедельный доход россиян приравняли к $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174.
Наиболее доступны наркотики, по версии Bloomberg, для жителей Люксембурга. Также в первую тройку вошли Нидерланды и Уругвай. Франция и Германия заняли восьмое и девятое места. Росбалт
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