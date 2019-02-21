Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков

11:05 Источник: РОСБАЛТ

Эксперты Bloomberg составили рейтинг стран по критерию финансовой доступности наркотиков — так называемый «рейтинг грехов». Наименее доступными для покупки они оказались в Китае, Японии и России (48-е место из 50).

Согласно исследованию, для покупки «стандартной корзины наркотиков» россиянин в среднем должен потратить более 82% своего недельного дохода. Этот показатель рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год. При этом средненедельный доход россиян приравняли к $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174.



Наиболее доступны наркотики, по версии Bloomberg, для жителей Люксембурга. Также в первую тройку вошли Нидерланды и Уругвай. Франция и Германия заняли восьмое и девятое места. Росбалт

