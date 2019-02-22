Представителя России отстранили от наблюдения за выборами в Молдавии
21:28 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский представитель в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии отстранен от работы за "нарушение кодекса поведения". Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.
"Его участие в миссии было прекращено, потому что он нарушил кодекс поведения", - заявил Раймер. По его словам, речь идет о публикациях в социальных сетях, "содержащих комментарии о правительстве [Молдавии] и его отношении к Западу и России".
"Это долгосрочный наблюдатель из РФ, который был здесь в составе миссии", - добавил Раймер.
Российский эксперт, профессор, директор Агентства этно-национальных стратегий Александр Кобринский сообщил ТАСС, что это его участие в миссии БДИПЧ ОБСЕ было прекращено. "Без объяснения причин, формально сославшись на посты, которые я в "Фейсбуке" разместил", - сказал он, добавив, что, по его мнению, причины его отстранения "глубже".
Кобринский отметил, что в кодексе поведения наблюдателя миссии БДИПЧ ОБСЕ ничего не сказано о публикациях в соцсетях. "Там запрещено давать интервью СМИ о работе миссии, об избирательной кампании, высказывать пристрастия политическим партиям. В моих постах нет даже упоминания, что я нахожусь в миссии ОБСЕ", - подчеркнул он.
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