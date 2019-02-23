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Трамп получил "Золотую малину" как худший актер

16:00 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп стал обладателем премии "Золотая малина" за худшую актерскую игру. Трансляция 39-й церемонии объявления лауреатов прошла в субботу на YouTube-канале премии.

Глава Белого дома удостоился шуточной награды в номинации "Худший актер", сыграв самого себя в документальных кинолентах "Смерть нации" (Death of a Nation, режиссер - Динеш Д’Соуза) и "Фаренгейт 11/9" (Fahrenheit 11/9, режиссер - Майкл Мур). За роли в тех же фильмах глава вашингтонской администрации получил и первое место в категории "Худший актерский дуэт". Как пояснили организаторы премии, "награду получают Трамп и его бесконечная мелочность".

Худшим режиссером был назван Этан Коэн, а его кинокартина "Холмс & Ватсон" (Holmes & Watson) стала победителем в номинации "Худший фильм".

Премия "Золотая малина" (Golden Raspberry Award) учреждена американским публицистом Джоном Уилсоном в 1980 году. Она была задумана как пародия на "Оскар", в связи с чем объявление лауреатов традиционно проводится за день до вручения главной премии американского кинематографа.

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