Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
20:30 23.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Об этом сообщается на сайте Росстата. По его данным, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза. Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан. В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 21:00 23.02.2019
- Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу
- 20:00 23.02.2019
- Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
- 19:30 23.02.2019
- Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
- 19:00 23.02.2019
- В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
- 18:30 23.02.2019
- Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве
- 18:00 23.02.2019
- Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
- 17:30 23.02.2019
- Бывший полпред президента РФ на Сахалине Гулий депортирован из Кишинева в Москву - адвокат
- 17:00 23.02.2019
- Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать
- 16:00 23.02.2019
- Трамп получил "Золотую малину" как худший актер
- 15:00 23.02.2019
- Илон Маск взял в ипотеку $61 млн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать