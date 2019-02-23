Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ

20:30 Источник: Эхо Москвы

Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Об этом сообщается на сайте Росстата. По его данным, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза. Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан. В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек. Эхо Москвы