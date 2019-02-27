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Бокова предложила вдвое увеличить штрафы за распространение вредной для детей информации

13:20 27.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Штрафы за распространение вредной для детей информации предлагается увеличить вдвое. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму сенатор Людмила Бокова.

Речь идет об информации в интернете, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. 

За публикацию таковой граждан предлагается штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц и предпринимателей — на 10 — 20 тысяч, юрлиц — от 40 до 100 тысяч с конфискацией предмета правонарушения или административным приостановлением деятельности на срок до 3 месяцев.

Вдвое предлагается увеличить штрафы за неприменение мер, скажем, административных или технических, по защите детей от вредной информации. Гражданам придется заплатить от 10 до 40 тысяч рублей, юрлицам – от 40 до 100 тысяч. 

Кроме того, может быть усилена ответственность для распространителей сведений о «привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию». Это грозит штрафами от 2 до 60 тысяч. 

Отдельным законопроектом сенатор предлагает расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок интернет-провайдеров.

Помимо этого, Бокова считает нужным наделить владельцев сайтов правом «применять административные и организационные меры» для защиты несовершеннолетних от вредной информации. Образовательные учреждения, в свою очередь должны будут разработать программы обеспечения информационной безопасности учащихся. Эхо Москвы

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