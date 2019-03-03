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По некоторым данным, в Симферополе силовики задержали архиепископа ПЦУ Климента

15:50 03.03.2019 Источник: НГ-Online

В Крыму задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, передает "Крым.Реалии" со ссылкой на крымского активиста, директора «Национального газетно-журнального издательства» Андрея Щекуна.

«​Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Прошу максимального распространения и помощи Владыке!»​ –​ написал Щекун на своей странице в Facebook. По его словам, архиепископ был задержан в автобусе на центральном автовокзале Симферополя. 

Подтверждения информации о задержании архиепископа из других источников пока нет.

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