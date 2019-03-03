По некоторым данным, в Симферополе силовики задержали архиепископа ПЦУ Климента

15:50 Источник: НГ-Online

В Крыму задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, передает " Крым.Реалии " со ссылкой на крымского активиста, директора «Национального газетно-журнального издательства» Андрея Щекуна.

«​Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Прошу максимального распространения и помощи Владыке!»​ –​ написал Щекун на своей странице в Facebook. По его словам, архиепископ был задержан в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

Подтверждения информации о задержании архиепископа из других источников пока нет.