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СО РАН может потерять большую часть объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске - СМИ

11:05 05.03.2019 Источник: РБК

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске, которыми оно управляло ранее. У академиков останутся только 22 объекта, следует из проекта распоряжения правительства. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в руководстве РАН.​

Среди объектов, которых лишится СО РАН, — общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.

Теперь большую часть объектов Академгородка планируется передать Министерству науки и высшего образования, сообщил собеседник, близкий к руководству СО РАН.

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