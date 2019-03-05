СО РАН может потерять большую часть объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске - СМИ
11:05 05.03.2019 Источник: РБК
Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске, которыми оно управляло ранее. У академиков останутся только 22 объекта, следует из проекта распоряжения правительства. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили в руководстве РАН.
Среди объектов, которых лишится СО РАН, — общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.
Теперь большую часть объектов Академгородка планируется передать Министерству науки и высшего образования, сообщил собеседник, близкий к руководству СО РАН.
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