Венедиктов попросил Собянина поддержать идею электронного голосования

14:44

На IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития» член Общественной палаты, глава комиссии по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов обратился к мэру столицы Сергею Собянину и попросил поддержать идею проведения в мегаполисе электронного голосования на выборах в Мосгордуму. «Мы предлагаем, чтобы, понятно, был принят федеральный закон, потом закон Мосгордумы и в небольшом количестве округов - от одного до трех - была предоставлена возможность избирателям выбрать: голосовать либо бумажным, старым, способом, либо электронным», - заявил Венедиктов, по словам которого нужно поручить департаменту информационных технологий Москвы провести проверку этой системы вместе с представителями политических партий.По словам градоначальника Сергея Собянина, переход к электронному голосованию – ожидаемая и современная инициатива. «Мы все больше и больше живем в виртуальной среде, - отметил мэр. - И все меньше и меньше желающих приходить на выборы. Вы видите, что с явкой творится - все ниже, и ниже, и ниже. Надо дать другую возможность, чтобы человек мог, не выходя из своего дома, из своей дачи, двигаясь в общественном транспорте, мог принять решение - проголосовать. Да, это сложно. Это кажется невозможным. Но мы же понимаем, что это рано или поздно будет. Почему мы должны плестись в хвосте? Давайте первыми сделаем этот шаг!»