В РФ запрещено посещать футбольные матчи 640 болельщикам
17:12 12.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
640 болельщикам запрещено посещать футбольные матчи в России. Об этом сообщил замдиректора Российской премьер-лиги Александр Сафонов.
10 марта на арене «Химки» прошёл матч между «Динамо» и «Спартаком». В процессе игры произошло несколько локальных драк между фанатами. Один из болельщиков «Динамо» попытался прорваться на поле через ограждение. Мужчина по решению суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий в течение одного года. По итогам встречи были задержаны 12 человек. Говорит Москва
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