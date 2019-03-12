В РФ запрещено посещать футбольные матчи 640 болельщикам

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

640 болельщикам запрещено посещать футбольные матчи в России. Об этом сообщил замдиректора Российской премьер-лиги Александр Сафонов.

10 марта на арене «Химки» прошёл матч между «Динамо» и «Спартаком». В процессе игры произошло несколько локальных драк между фанатами. Один из болельщиков «Динамо» попытался прорваться на поле через ограждение. Мужчина по решению суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий в течение одного года. По итогам встречи были задержаны 12 человек. Говорит Москва

