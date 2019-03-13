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Дума рассматривает как основной вариант преодоление вето СФ по закону о запрете хостелов

16:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума рассматривает как основной вариант возможность преодоления вето Совфеда по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявила в среду журналистам глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия").

"В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый - это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант", - сказала политик после заседания Совета Думы, отвечая на соответствующий вопрос.

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