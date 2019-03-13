Дума рассматривает как основной вариант преодоление вето СФ по закону о запрете хостелов
16:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума рассматривает как основной вариант возможность преодоления вето Совфеда по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявила в среду журналистам глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия").
"В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый - это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант", - сказала политик после заседания Совета Думы, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 16:12 13.03.2019
- В Магадане запустили производство колбасы из тюленей
- 15:32 13.03.2019
- "Юнармию" могут привлечь к патриотической работе с трудными подростками
- 15:12 13.03.2019
- Повышение НДС перестало влиять на инфляцию в РФ - Минэкономразвития
- 15:00 13.03.2019
- Песков не считает проект закона о фейковых новостях попыткой ввести цензуру
- 14:32 13.03.2019
- Совет Федерации отклонил закон о хостелах
- 14:12 13.03.2019
- Одинаковое регулирование для обычных и электронных сигарет поддержали в Госдуме
- 14:00 13.03.2019
- Теология нужна госбезопасности - игумен РПЦ
- 13:32 13.03.2019
- Судья в Техасе узнал о невиновности подсудимой из "разговора с Богом"
- 13:20 13.03.2019
- Галкин назвал "весенним обострением" сообщения о том, что он "заказал" Киркорова
- 13:05 13.03.2019
- Кремль не интересует мнение законодателей США по расследованию убийства Немцова - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать