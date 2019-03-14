Сенат США утвердил резолюцию, запрещающую помощь Саудовской Аравии в Йемене
11:20 14.03.2019 Источник: РБК
Сенат США большинством голосов утвердил резолюцию, которая запрещает Штатам принимать участие в военном конфликте в Йемене и оказывать в нем поддержку Саудовской Аравии, если подобные меры не разрешит конгресс, передает Reuters.
За документ проголосовали 54 сенатора, против — 46. Сторонники резолюции считают, что вмешательство США в конфликт в Йемене противоречит Конституции, поскольку такие решения не входят в полномочия президента. РБК
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