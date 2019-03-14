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НОВОСТИ

Сенат США утвердил резолюцию, запрещающую помощь Саудовской Аравии в Йемене

11:20 14.03.2019 Источник: РБК

Сенат США большинством голосов утвердил резолюцию, которая запрещает Штатам принимать участие в военном конфликте в Йемене и оказывать в нем поддержку Саудовской Аравии, если подобные меры не разрешит конгресс, передает Reuters.

За документ проголосовали 54 сенатора, против — 46. Сторонники резолюции считают, что вмешательство США в конфликт в Йемене противоречит Конституции, поскольку такие решения не входят в полномочия президента.  РБК

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