ПВО Израиля отразила ракетную атаку из сектора Газа на Тель-Авив

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в четверг вечером одну из ракет, запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".

Вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности, о жертвах и пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало, указывает радио.