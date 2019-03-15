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НОВОСТИ

ПВО Израиля отразила ракетную атаку из сектора Газа на Тель-Авив

23:10 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в четверг вечером одну из ракет, запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан".

Вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности, о жертвах и пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало, указывает радио.

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