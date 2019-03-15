Пхеньян намерен прервать переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации
10:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство КНДР рассматривает решение приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты.
"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - подчеркнула Цой Сон Хи. Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, завершившегося 28 февраля во Вьетнаме без подписания соглашения.
Как отметила замглавы МИД КНДР, ответственность за срыв переговоров в Ханое лежит на США, которые "были увлечены своими собственными политическими интересами и не имели искреннего желания достичь результата".
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