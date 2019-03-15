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НОВОСТИ

Военные США против отказа от права нанести превентивный ядерный удар

11:05 15.03.2019 Источник: РБК

В ходе заседания в сенате США председателя объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда спросили о его мнении о праве Вашингтона нанести ядерный удар первыми. Заседание транслировалось на сайте комитета сената по вооруженным силам.

«Мне кажется, что наша текущая политика (в области обороны, которая допускает такое право. — РБК) осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс», — заявил Данфорд.

«Я также могу вообразить несколько ситуаций в будущем, при которых мы не захотим, чтобы у президента не было такой возможности» — сказал он, добавив, что подробности он готов изложить только на закрытом заседании.  РБК

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