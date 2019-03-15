Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно добрались до МКС

12:05 Источник: Эхо Москвы

Со второй попытки на МКС смогли попасть российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Космический корабль «Союз МС-12» провел успешную стыковку.

Космонавты проверили герметичность стыковки, выровняли давление между кораблем и МКС, после чего открыли переходной люк и отправились на борт станции. Алексей Овчинин и Ник Хейг чувствуют себя хорошо, стыковка прошла в штатном режиме. На МКС они проведут 204 дня, в конце мая запланирован выход в открытый космос. Кроме того, космонавты поставят множество экспериментов, в том числе исследуют болевую чувствительность у человека в условиях полета. Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС еще в октябре, но из-за аварии полет прервался через 20 минут. Из-за нештатного отделения боковых блоков первой ступени ракета разрушилась. Корабль с экипажем удалось спасти благодаря срабатыванию автоматической системы. Он приземлился на Землю, никто не пострадал. Причиной случившегося стали неполадки в работе датчика.



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