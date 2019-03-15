В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ
12:32 15.03.2019 Источник: Известия
До конца 2019 года в России будет возрождено одно из самых престижных учебных заведений Советской армии — Военно-политическая академия (ВПА), до своей реорганизации в 1990-х носившая имя Владимира Ленина. Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.
С инициативой возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина выступило недавно созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ.
НОВОСТИ
- 12:20 15.03.2019
- В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину
- 12:05 15.03.2019
- Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно добрались до МКС
- 12:00 15.03.2019
- ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан РФ, добавив в список 8 военных
- 11:32 15.03.2019
- На мусорке во дворе минского дома нашли 4 кг радиоактивных веществ
- 11:20 15.03.2019
- Молоко в РФ хотят полностью избавить от антибиотиков
- 11:05 15.03.2019
- Военные США против отказа от права нанести превентивный ядерный удар
- 11:00 15.03.2019
- Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек
- 10:32 15.03.2019
- РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь, в котором находится музей им. Андрея Рублева
- 10:20 15.03.2019
- Новые центры НАТО в Риге и Таллине нацелены на масштабную кибервойну с РФ - Совбез
- 10:05 15.03.2019
- Астронавты США продолжат летать к МКС на российских "Союзах" - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать