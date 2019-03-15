В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ

12:32 Источник: Известия

До конца 2019 года в России будет возрождено одно из самых престижных учебных заведений Советской армии — Военно-политическая академия (ВПА), до своей реорганизации в 1990-х носившая имя Владимира Ленина. Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

С инициативой возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина выступило недавно созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ.

