Путин примет решение по закону о "фейках", когда документ поступит на подпись - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин примет решение относительно закона о "фейковых новостях", когда документ поступит ему на подписание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот законопроект поступит на подпись президенту, тогда уже президент будет принимать решение", - подчеркнул он.

