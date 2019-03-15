Путин примет решение по закону о "фейках", когда документ поступит на подпись - Песков
13:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин примет решение относительно закона о "фейковых новостях", когда документ поступит ему на подписание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этот законопроект поступит на подпись президенту, тогда уже президент будет принимать решение", - подчеркнул он.
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