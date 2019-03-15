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НОВОСТИ

"Юнармия" не намерена заниматься принудительным перевоспитанием

13:05 15.03.2019 Источник: Эхо Москвы

«Юнармия» не будет заниматься принудительным перевоспитанием. Об этом завил начальник главного штаба движения Роман Романенко. По его словам, «Юнармия только мотивирует к поступкам, участие в данной организации добровольное.

В последнее время появляется много публикаций по поводу принуждения к  участию в Юнармии детей военнослужащих и сотрудников ОПК. Ранее на этой неделе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил перевоспитывать подростков в военно-патриотических лагерях.  Эхо Москвы

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