"Юнармия" не намерена заниматься принудительным перевоспитанием
13:05 15.03.2019 Источник: Эхо Москвы
«Юнармия» не будет заниматься принудительным перевоспитанием. Об этом завил начальник главного штаба движения Роман Романенко. По его словам, «Юнармия только мотивирует к поступкам, участие в данной организации добровольное.
В последнее время появляется много публикаций по поводу принуждения к участию в Юнармии детей военнослужащих и сотрудников ОПК. Ранее на этой неделе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил перевоспитывать подростков в военно-патриотических лагерях. Эхо Москвы
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