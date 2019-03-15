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Половина украинцев согласна с автономией Донбасса - опрос

19:00 15.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чуть более половины украинцев (51 процент) поддержали бы предложение предоставить автономию Донбассу в составе Украины, если бы это позволило мирно урегулировать конфликт на востоке страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам, 28 процентов респондентов "точно поддержали бы предоставление автономии", 23 процента - "скорее бы поддержали". Больше всего такую инициативу поддерживают жители юга, востока и подконтрольных Киеву территорий Донбасса, меньше всего - жители западной Украины.

Категорически не согласны со статусом автономии - 15,2 процента респондентов, скорее не согласны - 8,8 процента. Большинство из них проживает на западе страны.

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