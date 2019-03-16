Ставрополь: Программа переселения привлечет 1,5 тыс. квалифицированных специалистов
09:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ согласовало проект программы Ставропольского края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. В регион до 2021 года планируется привлечь 1,5 тыс. квалифицированных специалистов, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.
"Программой предусматривается переселение квалифицированных кадров для развития экономики Ставропольского края, в том числе для реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего предпринимательства, развития сельских территорий. Реализация программы позволит привлечь на территорию края до 2021 года 1500 соотечественников", - говорится в пояснительной записке к документу. Реализация проекта пройдет в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".
Кроме того, аналогичная программа согласована кабмином для Оренбургской области. Согласно опубликованному распоряжению, в регион до 2024 года планируется привлечь 4,2 тыс. соотечественников из-за рубежа. Также программа согласована для Костромской области, куда до 2020 года планируется привлечь более 750 россиян, проживающих за рубежом. Цель программ - обеспечение "потребности экономики [регионов] в квалифицированных кадрах, востребованных на рынке труда".
НОВОСТИ
- 09:45 16.03.2019
- После крушения судна в берегов Франции обнаружено третье топливное пятно
- 09:30 16.03.2019
- Переговоры с талибами испортили отношения США и Афганистана - СМИ
- 20:45 15.03.2019
- Посольство РФ в Канаде: ответ на санкции "будет неотвратимым и адекватным"
- 20:16 15.03.2019
- Британский МИД потребовал от России отпустить украинских моряков - участников керченского инцидента
- 19:45 15.03.2019
- Доллар подешевел и стоит меньше 65 рублей
- 19:30 15.03.2019
- В Москве число смертей от инфаркта миокарда снижено на 20%
- 19:00 15.03.2019
- Половина украинцев согласна с автономией Донбасса - опрос
- 18:37 15.03.2019
- В Минтрансе думают об ограничении размера ручной клади в самолетах
- 17:40 15.03.2019
- Расходы операторов, связанные с исполнением закона о Рунете, оплатит государство - Бокова
- 17:12 15.03.2019
- Санкции Вашингтона против Венесуэлы способствовали увеличению поставок нефти из РФ в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать