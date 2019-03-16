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Ставрополь: Программа переселения привлечет 1,5 тыс. квалифицированных специалистов

09:15 16.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ согласовало проект программы Ставропольского края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. В регион до 2021 года планируется привлечь 1,5 тыс. квалифицированных специалистов, соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Программой предусматривается переселение квалифицированных кадров для развития экономики Ставропольского края, в том числе для реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего предпринимательства, развития сельских территорий. Реализация программы позволит привлечь на территорию края до 2021 года 1500 соотечественников", - говорится в пояснительной записке к документу. Реализация проекта пройдет в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".

Кроме того, аналогичная программа согласована кабмином для Оренбургской области. Согласно опубликованному распоряжению, в регион до 2024 года планируется привлечь 4,2 тыс. соотечественников из-за рубежа. Также программа согласована для Костромской области, куда до 2020 года планируется привлечь более 750 россиян, проживающих за рубежом. Цель программ - обеспечение "потребности экономики [регионов] в квалифицированных кадрах, востребованных на рынке труда".


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