Новые российский фрегаты смогут нести на борту почти 50 крылатых ракет - СМИ
09:47 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Северное проектно конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до 7 тыс. тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту - до 48 единиц".
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