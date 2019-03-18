Конгрессмены США требуют наказать иностранцев, в т. ч. россиян, поддерживающих Мадуро

09:05 Источник: Известия

Американские парламентарии требуют от Белого дома наказать россиян и других иностранцев, оказывающих поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его силовикам — армии, разведке и правоохранителям. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Конгресса США.

Автор инициативы — член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. В конце февраля документ был направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

В тексте документа говорится, что «увеличение присутствия» России в западном полушарии вызывает обеспокоенность США и их союзников в регионе. Так, автор инициативы напоминает, что в декабре 2018 году в Венесуэлу были переброшены два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 для участия в боевых учениях. Кроме того, Вассерман-Шульц пишет о том, что Москва предоставила кредиты венесуэльской нефтяной компании PDVSA.



Далее автор документа предлагает наложить ограничения на тех иностранцев, которые «действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы» и запретить им въезд в США. Известия

