США могут купить украинскую ГТС, чтобы ее похоронить или создать музей - Медведчук
10:32 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут купить украинскую газотранспортную систему (ГТС) для того, чтобы ее похоронить. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".
"Когда наше правительство и президент говорят: "Да, консорциум - это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС участвовали российские компании. Мы американским передадим". Так американцы еще купят эту трубу, для того, чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали", - сказал он.
Политик напомнил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа, который в два раза дороже российского, через терминалы в Польше, "но <...> альтернативный источник - это когда здесь продукт стоит, например, 100 долларов, а они говорят", что продают за 95, заметил политик. "Тогда можно сказать, что покупаем у вас. А здесь [США предлагают] в два раза дороже, но есть политическое влияние страны, которая пытается удержать себя как монопольного субъекта во внешней политике", - отметил Медведчук.
В то же время он подчеркнул, что мир перестал быть однополярным, "он уже многополярный, к счастью". "И американцы не имеют уже такого окончательного влияния. Потому и не могут до сих пор "поломать" строительство "Северного потока - 2", - уточнил он.
На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри вновь подтвердил, что Вашингтон поддерживает Украину в противодействии строительству газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
НОВОСТИ
- 10:20 18.03.2019
- Россия подписала с Египтом контракт на поставку истребителей Су-35
- 10:05 18.03.2019
- Кудрин спрогнозировал ослабление экономического доминирования США через 40 лет
- 10:00 18.03.2019
- Два поезда столкнулись в метро Гонконга
- 09:32 18.03.2019
- СМИ вновь заговорили о губернаторских отставках
- 09:20 18.03.2019
- США собираются оставить в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ
- 09:05 18.03.2019
- Конгрессмены США требуют наказать иностранцев, в т. ч. россиян, поддерживающих Мадуро
- 09:00 18.03.2019
- Порошенко после выборов намеревается вернуть Крым "без договоренностей"
- 08:45 18.03.2019
- Китайские конструкторы разрабатывают беспилотник на солнечных батареях
- 08:30 18.03.2019
- Минтранс США проводит проверки по техническим характеристикам Boeing 737 MAX - СМИ
- 08:15 18.03.2019
- Мадуро предложил министрам уйти в отставку для реструктуризации правительства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать