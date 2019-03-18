США могут купить украинскую ГТС, чтобы ее похоронить или создать музей - Медведчук

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут купить украинскую газотранспортную систему (ГТС) для того, чтобы ее похоронить. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа  За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда наше правительство и президент говорят: "Да, консорциум - это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС участвовали российские компании. Мы американским передадим". Так американцы еще купят эту трубу, для того, чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали", - сказал он.



Политик напомнил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа, который в два раза дороже российского, через терминалы в Польше, "но <...> альтернативный источник - это когда здесь продукт стоит, например, 100 долларов, а они говорят", что продают за 95, заметил политик. "Тогда можно сказать, что покупаем у вас. А здесь [США предлагают] в два раза дороже, но есть политическое влияние страны, которая пытается удержать себя как монопольного субъекта во внешней политике", - отметил Медведчук.



В то же время он подчеркнул, что мир перестал быть однополярным, "он уже многополярный, к счастью". "И американцы не имеют уже такого окончательного влияния. Потому и не могут до сих пор "поломать" строительство "Северного потока - 2", - уточнил он.



На прошлой неделе министр энергетики США Рик Перри вновь подтвердил, что Вашингтон поддерживает Украину в противодействии строительству газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

