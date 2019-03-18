Кабмин увеличил размер социальных пенсий с 1 апреля на 2%
13:20 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России увеличило на 2% размер социальных пенсий в стране. Как отмечается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, рост размера таких выплат произойдет с 1 апреля.
Пенсионному фонду РФ поручено проинформировать о принятом решении свои территориальные органы.
По действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. В Минтруде ранее отметили, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8 тыс. 483 рубля) и за 2017 год (8 тыс. 315 рублей), темп роста составил 102%. В этой связи ведомство предложило с 1 апреля 2019 года проиндексировать соцпенсии на 2%.
Также в министерстве подчеркнули, что в связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий одновременно повысят и пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и т. д.
По данным Минтруда, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей, также средний размер пенсионных выплат детям- инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится, соответственно, на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13 тыс. 674 рубля и 13 тыс. 812 рублей, соответственно.
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