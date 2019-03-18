Калмыцкий язык получил свой алфавит Брайля

14:32 Источник: НГ-Online

Учитель Малодербетовской гимназии им.Б.Б. Бадмаева Наталья Гадеева разработала калмыцкий алфавит Брайля для незрячих. Как рассказали «НГ» в администрации главы Калмыкии, в течение двух лет тифлопедагог работала над наиболее удобной комбинацией 6 калмыцких букв, которые добавляются к русскому алфавиту.

«В 2016 году к учителю начальных классов Наталье Гадеевой, попала незрячая первоклассница и в этом же году Наталья Цереновна была направлена на обучение в Москву по специальности – тифлопедагог», – рассказали «НГ» в администрации главы республики. В течение года Наталья Гадеева изучала тифлопедагогику (от греч. typhlos – слепой) – педагогику обучения и воспитания детей с нарушением зрения в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Идею разработки калмыцкого шрифта Брайля подала преподаватель Академии, кандидат педагогических наук Венера Денискина, аргументируя тем, что у многих народов России уже есть шрифт Брайля своего языка. В 2019 году Наталья Гадеева уже применяет калмыцкий шрифт Брайля вместе со своей ученицей. Несмотря на то, что прошло только несколько месяцев с того времени, как шрифт Брайля для калмыцкого языка был закончен, уже сейчас незрячая ученица пишет диктанты на калмыцком языке. Кстати, это единственная отличница в классе Натальи Цереновны.

Официальная презентация калмыцкого шрифта Брайля состоится 12 апреля в Национальной библиотека им.А.М. Амур-Санана. На сегодняшний день в Республике Калмыкия обучается 188 незрячих учащихся.

Андрей Серенко