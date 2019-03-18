До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трёх. 9 человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на власти голландского города.

Изначально поступала информация об одном погибшем.



Неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. Очевидцы утверждают, что нападавших было четверо, они скрылись на автомобиле.



Полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции. По предварительным данным, к стрельбе причастен 37-летний Гёкман Танис. Говорит Москва

