С конца июля от лихорадки Эбола в Конго умерло более 600 человек - Минздрав ДРК
08:15 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших с конца июля прошлого года от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), превысило 600 человек. Об этом сообщило в ночь на вторник в "Твиттере" Министерство здравоохранения африканской страны.
"Ситуация на понедльник, 18 марта 2019 года: всего 960 случаев [заболевания], в том числе 895 подтвержденных и 65 вероятных, - сказано в сообщении. - Умерли 603 человека, 314 выздоровели". Расследуются 172 подозрительных случая.
18 марта выявлены девять заболевших и пять умерших, два человека выздоровели. С 8 августа вакцинацию прошли 89 173 человека.
На пресс-конференции в Женеве 14 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена покончить с Эболой в ДРК в течение ближайших шести месяцев. По сравнению с январем заболеваемость снизилась с 50 до 25 случаев в неделю, сказал он.
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