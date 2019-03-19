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Обвиняемый в коррупции глава НОК Японии объявил о своей отставке - ТВ

11:20 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда, которого французские правоохранительные органы обвиняют в коррупции, объявил о том, что уйдет в отставку. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение Эн-эйч-кей.

По словам Такэды, он уйдет в отставку в июне этого года, когда истечет срок его полномочий на посту главы НОК.

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