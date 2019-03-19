ЕС потребовал освободить Оюба Титиева
11:32 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз потребовал незамедлительно освободить Оюба Титиева. Внешнеполитическая служба ЕС подвергла критике приговор главе чеченского отделения организации «Мемориал». В официальном заявлении говорится, что приговор напрямую связан с правозащитной деятельностью Титиева и его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено.
Накануне главу чеченского «Мемориала» приговорили к 4 годам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Приговор зачитывали около 9 часов. Эхо Москвы
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