ЕС потребовал освободить Оюба Титиева

11:32 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз потребовал незамедлительно освободить Оюба Титиева. Внешнеполитическая служба ЕС подвергла критике приговор главе чеченского отделения организации «Мемориал». В официальном заявлении говорится, что приговор напрямую связан с правозащитной деятельностью Титиева и его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено.

Накануне главу чеченского «Мемориала» приговорили к 4 годам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Приговор зачитывали около 9 часов. Эхо Москвы