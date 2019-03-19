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Лондонскую недвижимость со скрытыми собственниками оценили в $75 млрд

12:32 19.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Лондоне оценили недвижимость со скрытыми собственниками в 75 млрд долларов. Большая часть объектов, порядка 10 тысяч, находится в Вестминстере.

Эти сведения неправительственная антикоррупционная организация Global Witness передала британскому парламентскому комитету.

Отмечается, что ещё в 2016 году правительство страны планировало ввести реестр конечных владельцев недвижимости, но процесс затянулся.

Аналитики отмечают, что перечисленные в докладе объекты недвижимости принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в офшорах.

«Становится всё более очевидным, что британская собственность — один из любимых инструментов преступников и коррупционеров для отмывания украденных денег», — заявил представитель Global Witness Ава ЛиГоворит Москва

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