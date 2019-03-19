Пентагон отправил на пенсию шесть ракетных крейсеров

16:32 Источник: НГ-Online

ВМС США планируют к 2022 году вывести из эксплуатации шесть ракетных крейсеров класса «Тикондерога». Об этом сегодня сообщил портал Flot.com со ссылкой на издание Navy Times.



По данным издания, американский флот намерен отправить «на пенсию» крейсеры «Банкер-Хилл», «Мобил-Бэй», «Энтитем», «Лейте-Галф», «Сан-Хасинто» и «Лэйк-Шамплейн». Эти корабли ввели в строй в период с 1986 по 1988 годы, и через три–четыре года срок их эксплуатации приблизится к отметке 35 лет или даже превысит ее.

Ранее предполагалось, что в 2021–2022 годах эти шесть крейсеров пройдут ремонт и модернизацию для продления срока службы. Однако ради экономии ВМС США намерены отказаться от расходов на эти цели.

Крейсеры «Тикондерога» считаются самыми тяжело вооруженными боевыми кораблями американского флота, поскольку оснащены 122 ячейками вертикального пуска ракет. Между тем, эсминцы класса «Арли Бёрк» в версии Flight I имеют 90 ячеек, а во втором поколении – 96 ячеек.

В то же время представители ВМС отмечают, что крейсеры, выполняющие роль ведущих кораблей противовоздушной обороны в ударных авианосных группах, вызывают много проблем в обслуживании из-за устаревших систем. Штатные радиолокаторы SPY-1, разработанные в начале 1980-х годов, также требуют постоянного внимания технических специалистов, чтобы соответствовать современным вызовам.

После вывода из состава шести крейсеров на вооружении ВМС США останутся еще 16 кораблей типа «Тикондерога».