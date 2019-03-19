С 1 октября зарплату бюджетников проиндексируют на 4,3%

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зарплату бюджетников с 1 октября проиндексируют на 4,3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В январе в Минтруде анонсировали рост зарплат бюджетников в течение года. По словам главы ведомства Максима Топилина, на эти цели регионам из федерального бюджета направят дополнительные 100 миллионов рублей. Говорит Москва

