0
0
0
НОВОСТИ

Папа Римский не принял отставку осужденного за сокрытие педофилии епископа

22:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви. Об этом во вторник говорится заявлении, опубликованном на сайте католической церкви в Лионе.

"Сославшись на презумпцию невиновности, он (Папа Римский Франциск - прим. ТАСС) не захотел принять отставку, - говорится в документе. - Он оставил мне свободу принять решение, которое кажется мне лучшим для жизни Лионской епархии. По его предложению, <...> я решил ненадолго оставить дела и передать руководство епархией главному викарию Иву Баумгартену". Как отмечается в заявлении, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о своей отставке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 19.03.2019
Ноту протеста Украины из-за поездки Путина в Крым МИД РФ вернул без рассмотрения
0
102
20:40 19.03.2019
С 1 октября зарплату бюджетников проиндексируют на 4,3%
0
146
20:00 19.03.2019
Минздрав Японии разрешит продажу продовольствия, созданного путем генного редактирования
0
185
19:20 19.03.2019
Впервые в истории женщина получила Абелевскую премию
0
227
18:40 19.03.2019
Челябинский губернатор Дубровский подал в отставку
0
244
18:00 19.03.2019
Путин и Назарбаев поговорили по телефону, содержание беседы не раскрывается - Песков
0
271
17:32 19.03.2019
Полиция обнаружила записку в машине уроженца Турции, задержанного после стрельбы в Утрехте
0
259
17:12 19.03.2019
Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело - СМИ
0
309
17:00 19.03.2019
Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза страны
0
294
16:53 19.03.2019
Мэр Москвы Собянин рассказал как город сохраняет историческое наследие
0
272

Возврат к списку