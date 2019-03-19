Папа Римский не принял отставку осужденного за сокрытие педофилии епископа
22:00 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск не принял отставку архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви. Об этом во вторник говорится заявлении, опубликованном на сайте католической церкви в Лионе.
"Сославшись на презумпцию невиновности, он (Папа Римский Франциск - прим. ТАСС) не захотел принять отставку, - говорится в документе. - Он оставил мне свободу принять решение, которое кажется мне лучшим для жизни Лионской епархии. По его предложению, <...> я решил ненадолго оставить дела и передать руководство епархией главному викарию Иву Баумгартену". Как отмечается в заявлении, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о своей отставке.
НОВОСТИ
- 21:20 19.03.2019
- Ноту протеста Украины из-за поездки Путина в Крым МИД РФ вернул без рассмотрения
- 20:40 19.03.2019
- С 1 октября зарплату бюджетников проиндексируют на 4,3%
- 20:00 19.03.2019
- Минздрав Японии разрешит продажу продовольствия, созданного путем генного редактирования
- 19:20 19.03.2019
- Впервые в истории женщина получила Абелевскую премию
- 18:40 19.03.2019
- Челябинский губернатор Дубровский подал в отставку
- 18:00 19.03.2019
- Путин и Назарбаев поговорили по телефону, содержание беседы не раскрывается - Песков
- 17:32 19.03.2019
- Полиция обнаружила записку в машине уроженца Турции, задержанного после стрельбы в Утрехте
- 17:12 19.03.2019
- Майкл Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело - СМИ
- 17:00 19.03.2019
- Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза страны
- 16:53 19.03.2019
- Мэр Москвы Собянин рассказал как город сохраняет историческое наследие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать