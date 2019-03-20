Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
09:32 20.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана. Об этом сообщил корр. ТАСС из пресс-центра парламента.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.
По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.
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