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В рейтинге счастья Россия оказалась на 59-м месте

10:32 20.03.2019 Источник: НГ-Online

Сегодня Всемирный день счастья. В этой связи эксперты ООН представили рейтинг счастливых и несчастливых стран. Лидерами рейтинга стали скандинавские страны, Россия заняла 59-е место.

По мнению экспертов ООН, самой счастливой страной планеты является Финляндия, где удалось достичь таких показателей благодаря экспериментальной внутренней политике. Финские власти постоянно анализируют здоровье граждан, а также регулярно повышают их комфорт и безопасность. В тройку лидеров также вошли Норвегия и Дания. В десятке самых счастливых стран также оказались Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Среди бывших советских республик самой счастливой стал Узбекистан, в общемировом рейтинге занявший 44-е место. Менее счастливыми оказались Литва и Латвия  – 50-е и 5-е место в мировом рейтинге соответственно. Далее идет Россия, занявшая 59-е место в списке. Пятерку самых счастливых стран, ранее входивших в СССР, замыкает Казахстан. В мировом рейтинге он занял 60-е место.

Самой несчастной страной, когда-то входившей в Советы, стала Украина. В мировом рейтинге она заняла 138-е место. А хуже всего в мире чувствуют себя граждане африканского государства Бурунди, которые оказались на последнем месте.

Всего в рейтинг вошли 156 стран мира. Их оценивали по шести показателям, таким как ВВП на душу населения, средняя продолжительность здоровой жизни, уровень социальной поддержки, свобода выбора и действий граждан, щедрость людей, а также отношение к коррупции.


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