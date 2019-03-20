В рейтинге счастья Россия оказалась на 59-м месте
10:32 20.03.2019 Источник: НГ-Online
Сегодня Всемирный день счастья. В этой связи эксперты ООН представили рейтинг счастливых и несчастливых стран. Лидерами рейтинга стали скандинавские страны, Россия заняла 59-е место.
По мнению экспертов ООН, самой счастливой страной планеты является Финляндия, где удалось достичь таких показателей благодаря экспериментальной внутренней политике. Финские власти постоянно анализируют здоровье граждан, а также регулярно повышают их комфорт и безопасность. В тройку лидеров также вошли Норвегия и Дания. В десятке самых счастливых стран также оказались Исландия, Швейцария, Голландия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
Среди бывших советских республик самой счастливой стал Узбекистан, в общемировом рейтинге занявший 44-е место. Менее счастливыми оказались Литва и Латвия – 50-е и 5-е место в мировом рейтинге соответственно. Далее идет Россия, занявшая 59-е место в списке. Пятерку самых счастливых стран, ранее входивших в СССР, замыкает Казахстан. В мировом рейтинге он занял 60-е место.
Самой несчастной страной, когда-то входившей в Советы, стала Украина. В мировом рейтинге она заняла 138-е место. А хуже всего в мире чувствуют себя граждане африканского государства Бурунди, которые оказались на последнем месте.
Всего в рейтинг вошли 156 стран мира. Их оценивали по шести показателям, таким как ВВП на душу населения, средняя продолжительность здоровой жизни, уровень социальной поддержки, свобода выбора и действий граждан, щедрость людей, а также отношение к коррупции.
НОВОСТИ
- 11:32 20.03.2019
- Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
- 11:20 20.03.2019
- После акций против мигрантов в Якутске на работу не вышли более 90 водителей маршруток
- 11:05 20.03.2019
- Программу маткапитала скорее всего продлят до 2024 года
- 11:00 20.03.2019
- Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке
- 10:20 20.03.2019
- Сотрудников ФСИН могут обязать извиняться перед заключенными
- 10:05 20.03.2019
- Байден заявил в узком кругу, что идет на президентские выборы
- 10:00 20.03.2019
- Земан считает Турцию "фактической союзницей "Исламского государства" - агентство
- 09:32 20.03.2019
- Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
- 09:20 20.03.2019
- Во Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева - BBC
- 09:05 20.03.2019
- Белоруссия разместит в РФ гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать